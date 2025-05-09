MHP Lideri Bahçeli’den Öcalan’a Çağrı Yapıldı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YENİ AŞAMAYA GEÇİYOR

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamaları ile başlayan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne “Silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı doğrultusundaki ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde ilerleme kaydediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta yapmış olduğu çağrının ardından, PKK’nın bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını aldığı belirtiliyor.

PKK KONGRESİ VE KARARLAR

Ak Parti’nin üst düzey yöneticileri ve güvenlik kaynaklarına göre, PKK geçen hafta kongresini topladı ve fesih ile silah bırakma kararını aldı. Bu kararın geçen hafta sonu kamuoyuna duyurulması planlandı, ancak Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle açıklamanın ertelendiği ifade edildi. Güvenlik kaynakları, alınan kararların birkaç gün içerisinde kamuoyuna açıklanacağını aktarıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti ve devletin ilgili birimleri, sürece ilişkin atılacak adımlar için bir taslak program hazırladı. Güvenlik birimleri bu organizasyon çerçevesinde Öcalan’la da görüşmeler gerçekleştirdi.

HUKUKİ ADIMLAR VE GÖRÜŞMELER

AK Parti kaynakları, “Buradaki kritik eşik silah bırakılması ve fesihti. Bu aşama geride kaldıktan sonra artık önümüze bakacağız. Biz bir süredir hukuki konularda atılacak adımlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Elimizde hazır bir taslak var. Örgütten gelecek açıklamanın ardından, bu adıma karşı neler yapacağımızı değerlendireceğiz” dedi. Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılmasıyla ilgili herhangi bir başlık olmadığını vurgulayan AK Parti kurmayları, “Ancak idari bazı adımlar atılacak. İmralı’da kendisine yardımcı olacak bir görevli bulunacak. Cezaevi şartları esnetilecek. Görüşmek istediği kişilere izin verilecek” açıklamasını yaptı.

TOPLUMDAKİ HASSASİYET

Öte yandan, önümüzdeki dönem içerisinde yapılacak açıklamalar konusunda AK Parti yüksek alarm durumuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuların ele alındığı toplantıda, ‘Terörsüz Türkiye’ hakkında yapılacak açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı’nın bu konularda yapılacak her açıklamanın başka bir tartışmaya yol açabileceği üzerinde duruluyor” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” dedi. Bahçeli’nin ifadelerinin ardından, DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te Öcalan’la İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ayrıca, 9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

ÖCALAN’IN MESAJI VE GÖRÜŞMELER

27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti heyeti, Öcalan ile ilk görüşmesini 28 Aralık’ta, ikinci görüşmesini ise 22 Ocak’ta gerçekleştirdi. Ardından yapılan görüşmelerde, 16 Şubat’ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile, 17 Şubat’ta ise Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya gelindi. İmralı Adası’ndaki görüşme sonrası DEM Parti heyeti, Öcalan’ın mesajını kamuoyuna açıkladı. Öcalan, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” dedi. Açıklama öncesinde, Öcalan’ın İmralı’da çekilen son fotoğrafı da yayınlandı.