MHP Lideri Bahçeli, Genel Merkez’de Çalışmalara Başladı. Partilileri Ve Vatandaşları Selamladı

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ GENEL MERKEZ’DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’nde çalışmalarına başladı. Bahçeli, Genel Merkez’e gelen partilileri ve vatandaşları selamlayarak onlarla bir araya geldi.

BAHÇELİ ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Bahçeli, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıl dönümünde Ankara’daki kabrini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyaretin ardından Bahçeli, partililerle bir araya gelerek çalışmalarına devam etti.

TÜRKİYE ALPARSLAN TÜRKEŞ SİYASET AKADEMİSİ VAKFI AÇILIŞINA KATILDI

MHP Genel Başkanı, Balgat’ta düzenlenen Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılış törenine katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada partinin gelecek vizyonuna dair önemli mesajlar verdi.

PARTİLİLER BAHÇELİ’Yİ COŞKUYLA KARŞILADI

MHP Genel Merkezi’ne gelen partililer, Devlet Bahçeli’yi alkışlar ve sloganlarla karşıladı. Bahçeli, vatandaşlarla samimi diyaloglar kurarak onların taleplerini dinledi. Parti çalışanlarıyla yapılan toplantıların ardından Bahçeli, günlük çalışmalarını tamamladı.