MHP Lideri Bahçeli Görüntü Verdi

DEVLET BAHÇELİ KAMERALARA GÖRÜNTÜLENDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk defa kameralar önüne çıktı. Bu sabah, MHP’den bir heyet Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etti ancak Bahçeli bu ziyarette yer almadı. Türkeş’in mezarına aracılığıyla gelen Bahçeli, basın mensuplarının görüntü almalarını engellemek amacıyla etrafında partililer tarafından bir etten duvar örüldü.

BAHÇELİ’NİN DUASI VE SAĞLIĞINA İLİŞKİN SON DURUM

Devlet Bahçeli, saat 14.00 sularında Türkeş’in kabri başında dua ederken görüntülendi. MHP Genel Başkanı, 4 Şubat tarihinde Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış, burada 6 Şubat’ta yapılan bir ameliyatla kalp kapakçığı değiştirilmişti. 14 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin taburcu edildiği, sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme döneminin ardından mesaisine başlayacağı duyuruldu.