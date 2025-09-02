MHP Lideri Bahçeli, “İsrail Terör Devletidir” dedi. SDG/YPG, İsrail’in etkisi altındadır. Türkiye, barış ve huzur için kararlıdır. Düşman arayanlar geçmişe dönmelidir. Siyasi huzur, milli birlikle sağlanır. Cumhur İttifakı, güçlü bir geleceğin teminatıdır

TÜRKİYE’NİN TEMEL SORUNLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terör devleti İsrail, Suriye’nin bölünmesi ve parçalanması hususunda devamlı el yükseltiyor. Görünen odur ki SDG/YPG İsrail’in yörüngesindedir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, yazılı açıklamasında iç ve dış siyasi gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. “Saf ahlak, safi akıl, samimi mizaç, sağlam ve sağduyulu iradenin teşekkül ettiği siyaset ve düşünce insanları yaşadıkları dönemin şuuru, yaşanan hayatın huzur ve güven şuralarıdır. Bu sayede sorun çözme kültürünün işler ve işlevsel olması, devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde tecelli etmesi elbette mukadderdir” dedi. Bahçeli, Türkiye’nin temel sorun alanlarına kararlılıkla müdahale ettiğini vurgulayarak, Türk milletinin yüksek hedeflerine ulaşacağına inancının pekiştiğini belirtti. “Artık hiçbir şey eski usul ve esaslar çemberinde sıkışıp kalmayacak” diyen Bahçeli, Türkiye Yüzyılı kavramının Türk milleti için yeni bir dönem olduğunu ifade etti.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Bahçeli, Türk ve Kürt arasındaki birliğe gölge düşürmeye çalışanların planlarının bozulduğunu belirtirken, “Kökeni, yöresi ve anasının dili ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bütün kardeşlerimiz eşittir. Milli irade ‘Terörsüz Türkiye’nin arkasında yerini almıştır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ çalışmalarına devam ettiğini aktararak, bu komisyonun görev alanı dışına çıkmasının yanlış olacağını söyledi. Bahçeli, PKK’nın tasfiye aşamalarının sabotaj edilmesinin iyi niyetle açıklanamayacağını belirtirken, “SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir” dedi.

SİYASİ VE ASKERİ DURUM ANALİZİ

Bahçeli, ABD-İsrail konsorsiyumunun Suriye’de kanlı bir iç savaşın temelini kazmakta olduğunu ifade etti. İsrail’in Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne yönelik örtülü operasyonlarının Türkiye’yi de ilgilendiren aşırı bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye’ye dair politikalarının net olduğunu ve bu politikadan taviz vermenin tehlikeli sonuçları olacağını vurguladı. Bahçeli, “İki seçenek var: Suriye’de huzur, barış ve istikrar hakim olacak; ya da İsrail’in tahayyülündeki parçalanma ve iç çatışma ortamı ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

KÜRT KARDENİŞLERİNE MESAJ

Bahçeli sözlerine devamla, “SDG/YPG’nin 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakata riayet etmesi gerekiyor. Aksi halde askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir” dedi. Sözlerinin sonunda, milletin izinde olmanın önemine değinen Bahçeli, “Bu direniş meşru ve soylu bir direniştir. Türkiye, komşu coğrafyalarda oldubittilere müsaade etmeyecek güçtedir” ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in açıklamalarını ise eleştirerek, “Sivil siyaseti savunan bir partinin başkanının düşman bildiği kişileri netleştirmesi acil bir ihtiyaçtır” dedi ve Özel’in ifadelerinin 1930’ların zulmünü çağrıştırdığını belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK

Bahçeli, Türkiye’nin milli savunma sanayindeki ilerlemesine de vurgu yaparak, “Bu süreçte Cumhur İttifakı’nın mücadelesinin, istikbalin kudretli devletini inşa etmekte olan bir yapı olarak önemine dikkat çekti. CHP’nin geçmişte kalan sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini ifade etti ve “Dileğimiz, yolsuzluk davalarının hızla neticelenmesidir” dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın geleceğe yönelik hedefleri ve milletin beklentilerine bağlı kalacağına olan inancı sürekli vurguladı.