MHP Lideri Bahçeli, TATSA Vakfı Açılışı İçin Balgat’Ta

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ SİYASET AKADEMİSİ VAKFI AÇILIŞINA KATILDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ettikten sonra Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılış törenine katılmak için Balgat’a geldi.

PARTİLİLER BAHÇELİ’Yİ KARANFİLLERLE KARŞILADI

Açılış töreninde MHP’li partililer, Bahçeli’yi kırmızı karanfillerle karşıladı. Bahçeli, vakfın açılışında yaptığı konuşmada, “Bu akademi, Türk siyasetine yeni bir soluk getirecek” dedi.

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN VİZYONUNA VURGU YAPILDI

Bahçeli, konuşmasında Alparslan Türkeş’in siyasi mirasına ve gençlere verdiği öneme dikkat çekti. “Türkeş’in fikirleri, Türk milletinin geleceği için yol gösterici olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

VAKFIN HEDEFLERİ VE SİYASET EĞİTİMİNE KATKISI

Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın, genç siyasetçilerin yetişmesine ve Türk milliyetçiliği fikrinin gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Bahçeli, “Bu akademi, ülkemizin geleceği için önemli bir adım” dedi.

BALGAT’TA COŞKULU KARŞILAMA

MHP Genel Başkanı’nın Balgat’a gelişi, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bahçeli, açılış sonrasında partililerle bir süre sohbet etti.