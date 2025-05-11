MHP Lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye’de

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’de Meclis’in açılışında DEM’li yöneticilerle tokalaşması, Terörsüz Türkiye sürecinin başlangıcını işaret etti. Bu süreç, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısı ve terör örgütünün kongresini yapmasıyla birlikte ilk aşaması tamamlandı. AK Parti, yeni süreçte toplumsal desteğin artması için tüm kadrolarıyla sahada yer alacak.

KAMUOYU DESTEĞİ ARTIYOR

Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, terörün sonlandırılması doğrultusunda PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti ile gerçekleştirilen görüşmelere başlangıçta destek yüzde 50’nin altında kalıyordu. Daha sonra Cumhurbaşkanı’nın sürece sahiplenmesi ve bunu devlet politikası hâline getirmesi, toplumsal destek oranını artırdı. Terörsüz Türkiye projesine olan desteğin yüzde 60’a ulaştığı ifade ediliyor.

Bazı grupların ‘Öcalan’a af getirileceği’ şeklindeki propagandalarıyla mücadele etmek amacıyla AK Parti, toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için seferberlik ilan etti. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri, özellikle şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek sürecin detayları hakkında bilgi verecek. PKK’nın silah bırakmasının ardından toplumsal desteğin daha da artacağı değerlendiriliyor.

HASSASİYETLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda yeni sürecin toplumsal hassasiyetlerinin dikkate alınmasına vurgu yaptığı bildirildi. Erdoğan, şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesini, sürecin her yönünün doğru bir şekilde aktarılarak, Öcalan’a af getirilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtmelerini istedi.