MHP Lideri Bahçeli: Türklük ve Kürtlük Birlikte Var Olmalı

MHP GENEL BAŞKANINDAN ANLAMLI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı’nın düzenleyeceği ‘Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu’na katılıyor. Devlet Bahçeli, bu etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. “Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah’tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum.” dedi. Ayrıca bilginin önemine vurgu yaparak, “İnsanoğlu bildiğinin dünyası bilmediğinin düşmanıdır.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

GERÇEKLİK VE BİLGİ ARAYIŞI

Bahçeli, bilginin ve tanımanın öneminin altını çizerken, “Hakikatli bir münevver, okkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturan müttefiktir.” ifadelerini kullandı. Yaşanan tarihi olayların etkisinin hala hissedildiğini belirterek, “Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır.” açıklamasında bulundu.

GÜÇLÜ BİR MİLLETİMİZ VAR

Bahçeli, Türk ve Kürt halkları arasındaki birlikteliği vurgulayarak, “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.” dedi. İki milletin ortak bir tarihe ve günümüzdeki tehditlere sahip olduğunu belirten Bahçeli, “Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır.” ifadesini kullandı.

MİLLET KAVRAMININ ANLAMINI AÇIKLIYOR

Bahçeli, millet kavramının coğrafi bir zümre olmadığını dile getirerek, “Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir.” açıklamasını yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de atıfta bulunarak, milli mücadeledeki rolünü vurguladı. Bahçeli, “Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, asılsız suçlamalar merhum Gökalp’i davasından vazgeçirememiştir.” diyerek, Ziya Gökalp’in azmi ve kararlılığına dikkat çekti.