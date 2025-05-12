MHP Lideri Bahçeli’ye İlginç Tablo Hediyesi

MHP LİDERİNE İLGİNÇ HEDİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin genel merkezinde sık sık misafirler ağırlıyor ve bu süreçte bazı ilginç hediyeler de alıyor. Son dönemde kendisine sunulan hediyeler arasında en dikkat çekeni, Bahçeli’ye verilen özgün bir tablo oldu.

TABLODA DÜNYA LİDERLERİ

Siyah beyaz olarak tasarlanmış tabloda, Bahçeli’nın bir masada oturduğu ve karşısında dünya liderlerinin yer aldığı görülüyor. Bu liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunuyor. Tabloda Bahçeli’nin karşısındaki liderleri satrançta mat etmesi dikkat çekiyor. Yenilen liderlerin üzgün halleri ise tabloya yansıtılmış.