MHP Lideri Devlet Bahçeli, 66 Gün Sonra İşe Başladı. Türkeş’in Mezarını Ziyaret Etti. Partililerle Buluştu

BAHÇELİ, TÜRKEŞ’İN ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat’ta geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatının ardından 66 gün sonra ilk resmi mesaisine başladı. Bahçeli, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 28. yıldönümünde Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Ziyarete çok sayıda parti üyesi ve Başkanlık Divanı üyeleri de katıldı.

ANIT MEZARDA KARANFİL BIRAKTI

“06 MHP 01” plakalı makam aracıyla Türkeş’in mezarına gelen Bahçeli, sadece anıt mezarın girişinden görüntülenmesine izin verdi. Mezarın başında kırmızı ve beyaz karanfiller bırakan Bahçeli, saygı duruşunda bulundu.

VAKIF AÇILIŞINA KATILDI

Ziyaretin ardından Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılışı için mezarlık alanından ayrıldı. Partililer, Bahçeli’nin aracına bozkurt işaretleriyle eşlik ederken, “Hay Maşallah sana” tezahüratları yaptı.

GENEL MERKEZ’E DÖNÜŞ

Vakıf açılışının ardından MHP Genel Merkezi’ne geçen Bahçeli’ye yolda partililer, “Durma, ilerle evlatların seninle” ve “Hareketin lideri, Devlet Bahçeli” sloganlarıyla destek verdi. Bahçeli, makam aracının camından bozkurt işareti yaparak selam verdi.

66 GÜN SONRA İLK MESAİ

2 aylık aradan sonra resmi görevine dönen Bahçeli’nin makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenen Bahçeli, yoğun bir çalışma temposuna hazırlanıyor.