MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay’ın Yeniden Doğuşunu Vurguladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’da gerçekleştirilen 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde, “Hatay’ın milli birlik ve kardeşliğin sembol şehirlerinden biri olduğunu” vurguladı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada Hatay’ın, yeniden inşa ve ihya seferberliği ile küllerinden doğduğunu belirtti. Bahçeli, “Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır” ifadelerini kullandı.

DEPREMİN YARALARI SARILDI

Bahçeli, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, devlete ve millete ait dayanışma ile büyük bir mücadele verildiğini kaydetti. Felaketin etkilerinin 110 bin kilometrekarelik bir alanda hissedildiğine dikkat çeken Bahçeli, “11 ilimiz, 113 ilçemiz, 6 bin 514 köyümüz, sayıları 14 milyonu bulan vatandaşımız depremin vahim sonuçlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’miz, doğudan batıya, kuzeyden güneye asrın felaketiyle sarsılmıştır” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYANLAR

Bahçeli, depremler sonucunda hayatını kaybedenler için rahmet diledi ve yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini ifade etti. “Molozların altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimizdir” diyen Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca felaketlere karşı metanetini koruduğunu vurguladı. Bahçeli, “Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar kaybetmiştir. Yapmak yerine yıkmaya çalışmak, millete değil, zillete hizmet anlamına gelir” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ŞÜKRAN

Bahçeli, “6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum” diyerek, Hatay’daki konut teslimlerine de değindi. Bugüne kadar 98 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Bahçeli, bu sayının 150 bin sınırına geçeceğini kaydetti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’in ve tüm bakanların çalışmalarına teşekkür ederek, “Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı Murat Kurum’dur” dedi. Bahçeli, “Dağılırsak yem oluruz. Gazabın ateşinden ancak bu sayede uzak durabiliriz” diyerek birlik mesajı verdi.