MHP Lideri Devlet Bahçeli, Hurma’yı Tebrik Etti

BÜYÜK BAŞARI VE KUTLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’yı arayarak takımın Süper Lig’e yükselmesinden dolayı tebrik etti. MHP’den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, telefonla Hurma’yı arayarak, kulübün elde ettiği başarıdan dolayı kendisini, teknik heyeti ve oyuncuları kutladı.

Bahçeli’nin, Fatih Karagümrük Kulübü camiasına ilerideki mücadelelerinde başarılar dilediği ifade edildi. Bu destek, takımın motivasyonunu artırmak ve süreçteki azmini pekiştirmek amacıyla önemli bir rol oynuyor.