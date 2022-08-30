MHP MYK toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, perşembe günü toplanıyor.
Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda öncelikli gündem 2023 seçim hazırlıkları olacak.
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında perşembe günü toplanacak.
Siyasetin öne çıkan başlıklarının ele alınacağı toplantıda, bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek.
Toplantının öncelikli gündemi 2023 seçimlerine yönelik çalışmalar olacak.
Toplantıda, mitingde seçmene verilecek mesajın içeriği üzerine fikir alışverişinde bulunulacak. “Adayımız Belli, Kararımız Net” vurgusu öne çıkacak.
MHP Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’nun ekonomik gelişmeleri de ele alması bekleniyor.
Ayrıca son dönemde dış politikada yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirme yapılacak.
Bunun yanı sıra terörle mücadele operasyonları da ele alınacak.