MHP MYK Üyesi Ertekin Açıklama Yaptı

GÜNDEMİ BELİRLEYEN DEĞERLENDİRME

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Mustafa Ertekin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına ve İsrail’in Orta Doğu’daki askeri aktivitelerine dikkat çeken Ertekin, “Akdeniz’de yeni bir kanal açma projeleri var, İsrail’in fütursuzca saldırmasının temeli bundan kaynaklanıyor” diyerek durumu özetledi.

AÇIKLAMALAR VE TARİHSEL BAĞLANTI

Ertekin, “Bu coğrafya üzerinde Sykes-Picot’tan beri hain emeller, sinsi tuzaklar, emperyal düşünceler asla ve asla bir an olsun ki durmadı, durmayacaktır da.” şeklinde konuştu. Bu durumun arkasında “Arz-ı mev’ûd” denilen teolojik inanca dayanan bir yaklaşım olduğunu belirtti. Ertekin, bu bölgenin kendi inanç temellerinden bakıldığında, Dicle-Fırat arası ve Anadolu coğrafyasının hâkimiyetini ele geçirmek gibi bir hedefin olduğunu vurguladı. Tarihsel sürecin 1906’lara kadar dayanmakta olduğunu ifade etti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA GEREKİYOR

Türkiye’nin bu sıkışıklık sürecinde tek vücut olması gerektiğini dile getiren Ertekin, Türk milletinin kardeşlik duygularını güçlendirmesi gerektiğini, bu bağların dayanışma oluşturmasının önemini vurguladı. Dışarıdan gelen sinsi hedeflerin, Ukrayna-Rusya Savaşı gibi birçok sorunla birleştirildiğinde çevre coğrafyada karışıklıkların yaşandığına dikkat çekti.

EMPERYAL DÜZENİN ETKİLERİ

Ertekin, İsrail’in politikalarını ve saldırılarını güçlü bir şekilde eleştirerek, “Yüz bin çocuk, kadın, yaşlı demeden o tankların ezdiği hastaneleri gördük.” diyerek İsrail’in uygulamalarını kınadı. Ayrıca, “Şimdi bunlar tesadüf mü oluyor? Bunlar emperyal düzenin, paradigmaların değişmesi.” diye ekledi. Coğrafyadaki güvenlik merkezlerinin, enerji koridorlarının ve ticaret yollarının değiştiğini vurguladı.

STRATEJİK AÇIKLAMALAR

Trump’ın söylemlerinin stratejik olduğunu ifade eden Ertekin, “Amerikan müesses nizamı… Amerika’nın başkanı Mustafa olmuş, Trump olmuş, Ahmet olmuş, Mehmet olmuş.” diyerek, bu durumun etkileyici bir neslin değil, derin bir düzenin parçası olduğunu kaydetti. Panama ve Grönland gibi konuların, dünya ticaretine yönelik stratejilerin bir parçası olduğunu belirtirken, “Akdeniz’de bugün yeni bir kanal açma projeleri var.” şeklinde sözlerine devam etti. Bu projelerin, İsrail’in saldırganlıklarının altında yatan temel nedenlerden biri olduğunu vurguladı.