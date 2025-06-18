MHP MYK Üyesi Ertekin, Eleştirdi

MEHMET ERTEKİN MÜLAKATI

MHP MYK Üyesi Mehmet Ertekin, Neşe Berber’in yönlendirmeleriyle gerçekleştirilen bir mülakatta önemli konuları ele aldı. Akdeniz’deki kanal projesinden anayasa değişikliği tartışmalarına, İsrail’in agresif politikalarından Devlet Bahçeli’nin liderliğine kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu. Ertekin, özellikle İsrail’in Türkiye’yi hedef alan stratejik yaklaşımlarına karşı sert eleştirilerde bulundu.

İSRAİL’İN AGRESİF TUTUM DİRENİŞİ

Ertekin, İsrail’in bölgedeki saldırgan tavırlarının ardında önemli bir stratejik hedef olduğunu belirtti. “Akdeniz’de yeni bir kanal açma projeleri var. İsrail’in fütursuzca saldırmasının temeli budur” şeklinde ifade etti. Ayrıca, terörle mücadelede Devlet Bahçeli’nin rolüne de vurgu yaptı. “Çağrıyı Bahçeli’den başka bir lider yapsaydı bu kadar etkili olmazdı. Büyük bir siyasi risk aldı” diyerek Bahçeli’nin mücadelesini de ön plana çıkardı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Güvenlik sürecinin tamamlandığını ve artık siyasi sürecin başladığını ifade eden Ertekin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının tesadüfi olmadığını belirtti. “İsrail’in stratejik hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Nihai hedefi Türkiye’dir. Bu işin mimarı İngilizler, müteahhiti ABD, taşeronu ise İsrail’dir” dedi. Bu yapılar, Türkiye’nin terörsüzleşme çabalarını sekteye uğratmaya çalışıyor. Ertekin, mevcut anayasanın gereksinimlere yanıt vermediğini vurgulayarak, “Anayasamızın restore edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eleştiride bulunarak, “Menemen yapmakla anayasa değiştirmeyi eşit görüyorsun, sana sormak isterim” dedi.