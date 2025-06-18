MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail’i eleştirdi

MEHMET ERTEKİN’İN AÇIKLAMALARI

MHP MYK Üyesi Mehmet Ertekin, stüdyoda Neşe Berber’in sorularını yanıtladı. Akdeniz’deki yeni kanal projesi, anayasa değişikliği tartışmaları, İsrail’in saldırı politikaları ve Devlet Bahçeli’nin liderliği konularında geniş bir değerlendirme yaptı. Özellikle, Ertekin, İsrail’in Türkiye’yi hedef alan stratejisine karşı sert ve net ifadeler kullandı. Ertekin, “İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun arkasında stratejik bir hedef var” dedi ve bu saldırıların ardında yatan nedenlerden birinin “Akdeniz’de yeni bir kanal açma projeleri” olduğunu belirtti.

DEVLET BAHÇELİ’YE VURGU

Ertekin, terörle mücadelede Devlet Bahçeli’nin rolüne dikkat çekerek, “Çağrıyı Bahçeli’den başka bir lider yapsaydı bu kadar etkili olmazdı. Büyük bir siyasi risk aldı” dedi. Örgütün kepenk indirmesiyle birlikte güvenlik aşamasının tamamlandığını ve şimdi siyasi sürecin başladığını ifade etti. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını tesadüfi bulmadığını belirterek, “İsrail’in stratejik hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Nihai hedefi Türkiye’dir” şeklinde konuştu. Bu yapının, Türkiye’nin terörsüzleşme çabalarını engellemeye çalıştığını savundu.

ANAYASA ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Ertekin, mevcut anayasanın günün gereksinimlerini karşılamadığını dile getirerek, “Anayasamızın restore edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirisinde ise, “Menemen yapmakla anayasa değiştirmeyi eşit görüyorsun, sana sormak isterim” diyerek yapıların ve kişilerin politikalarına dikkat çekti.