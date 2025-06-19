MHP MYK Üyesi Mustafa Ertekin, Neşe Berber’in Sorularını Yanıtladı

MHP MYK ÜYESİ MUSTAFA ERTEKİN’İN DEĞERLENDİRMELERİ

MHP MYK Üyesi Mustafa Ertekin, geniş bir konu yelpazesini kapsayan bir röportaj gerçekleştirdi. Akdeniz’deki kanal projelerinden anayasa değişiklikleri ve İsrail’in saldırı politikalarına kadar pek çok konuda görüşlerini açıkladı. Özellikle, “İsrail’in Türkiye’yi hedef alan stratejisi” hakkında sert yorumlar yaptı. İsrail’in bölgede sergilediği saldırgan tutumun arkasında belirli bir stratejik hedef bulunduğunu ifade etti.

İSRAİL’İN TUTUMU VE STRATEJİK HEDEFİ

“Akdeniz’de yeni bir kanal açma projeleri var. İsrail’in fütursuzca saldırmasının temel sebebi bu” diyerek dikkat çekti. Terörle mücadelede Devlet Bahçeli’nin rolüne vurgu yapan Ertekin, “Çağrıyı Bahçeli’den başka bir lider yapsaydı bu kadar etkili olmazdı. Büyük bir siyasi risk aldı” şeklinde konuştu. Örgütün kepenk indirmesiyle güvenlik aşamasının tamamlandığını, artık siyasi sürecin başladığını belirtti.

İSRAİL’İN HEDEFİ VE TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ertekin, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da değinerek, “İsrail’in stratejik hedefi Anadolu coğrafyasıdır. Nihai hedefi Türkiye’dir. Bu işin mimarı İngilizler, müteahhiti ABD, taşeronu ise İsrail’dir” dedi. Söz konusu yapıların Türkiye’nin terörsüzleşme çabalarını engellemeye çalıştığını vurguladı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLER

Ertekin, mevcut anayasanın ihtiyaçlara yanıt vermediğini belirtti. “Anayasamızın restore edilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini dile getirerek, “Menemen yapmakla anayasa değiştirmeyi eşit görüyorsun, sana sormak isterim” dedi. Bu açıklamalarıyla, anayasa değişikliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.