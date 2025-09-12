MHP’nin Başkanından Sosyal Medya Uyarısı

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ’DEN SERT AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya platformlarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bahçeli, sosyal medyanın aile yapısı ve toplumsal barış açısından ciddi tehlikeler barındırdığını belirterek “yarım saat içinde kapatılması gerektiğini” ifade etti. Son zamanlarda yaptığı çıkışlarla gündemi meşgul eden Bahçeli, bu kez sosyal medya konusundaki görüşleriyle dikkat çekti. Bahçeli, “Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

BİR YANDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A DESTEK

Bahçeli, sosyal medyaya yönelik eleştirilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermeye de devam etti. “Sayın Cumhurbaşkanımızla dostluktan ziyade bulunduğu makama karşı MHP’nin gösterdiği bir özen ve saygı vardır” diyen Bahçeli, bu saygının karşılıklı olduğu sürece düşünme ve paylaşma noktasında ileri gidebileceklerini belirtti. Özellikle 15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke için değerli çalışmalar yaptığını ifade eden Bahçeli, “Sosyal ve ekonomi meselelerinde sıkıntılar olabilir ancak bunlar aşılmayacak konular değil” diyerek gelecek dönemlerde Türkiye’nin önemli bir süreçten geçeceğini sözlerine ekledi.

2028’DE ERDOĞAN’IN GÖREVİNE DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

Bahçeli, Erdoğan’ın 2028’de de görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizerek, “İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028’de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz” dedi.