MHP’nin Kurucusu Alparslan Türkeş Anıldı. Ülkü Ocakları Program Düzenledi. Başbuğ’un Emaneti Gençlere Aktarılıyor. Kayseri’de Anma Etkinlikleri Yapıldı. MHP İl Başkanı Konuştu. Atatürk’ten Sonra Milliyetçiliği Aşılayan Liderdi

MHP’NİN KURUCU LİDERİ ALPARSLAN TÜRKEŞ KAYSERİ’DE ANILDI

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının yıldönümünde memleketi Kayseri’de düzenlenen törenlerle anıldı. MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, yaptığı açıklamada, “Rahmetli Başbuğ’umuz Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Anadolu çocuklarına milliyetçiliği aşılayan yegane siyasetçidir” dedi.

ÜLKÜ OCAKLARI’NDAN ANMA PROGRAMI VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi açıldı ve Bürüngüz Camii’nde mevlit okutuldu. Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, “Başbuğumuz, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu, fikir babamız Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü vesilesiyle kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAŞBUĞ’UN EMANETİNİ TAŞIMA GURURU”

Yağmur, konuşmasında şunları söyledi: “Bizler; Başbuğ’un evlatları olarak memleketi Kayseri’de bizlere emanet ettiği bu kutsal davada hareket etmekten gurur duyuyoruz. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Başbuğ’un emaneti olan Ülkü Ocakları’nda ahlaklı, ilimli, şuurlu gençler yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bugün burada fotoğraf sergisi düzenledik, mevlit okutulacak, lokma ikramımız olacak. Kayserimizin her köşesini Başbuğumuz ile donattık. Soyadımız Türkeş olmasa da bizler onun evlatlarıyız.”

MHP İL BAŞKANI: “TÜRKEŞ’İ ANLATMAK BORCUMUZ”

Sergiyi ziyaret eden MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, “Kıymetli Başbuğ Alparslan Türkeş’i minnetle yad ediyorum. Kendisinin geride bıraktığı iki kutsal emanet; biri ülkücü ocakları, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi” dedi. Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alparslan Türkeş’i hala hatırlatmak, hala anlatmak bizlerin boynunun borcu. Alparslan Türkeş’in hayatı tabutluklarla meydanın arasında, zindanlarla salonların arasında mekik dokuyan ama dümdüz çizgisinden zerre taviz vermeyen bir hayattı. Rahmetli Başbuğ’umuz Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Anadolu çocuklarına milliyetçiliği aşılayan yegane siyasetçidir.”

TÜRKEŞ’İN MİRASI VE LİDER DEVLET BAHÇELİ

Kalın, “Onun bize en büyük armağanı yine Lider Devlet Bahçeli’dir. Rahmetli Alparslan Türkeş’in Türk Siyaseti’ne, Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne vermiş olduğu katkıları, sunmuş olduğu hizmetleri burada saymakla bitiremeyiz” diyerek sözlerini tamamladı. Kayseri’de sabah namazıyla başlayan anma programları gün boyu devam etti.