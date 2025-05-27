MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan

MECLİS BAŞKANVEKİLİ OLARAK BELİRLENDİ

MHP, TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı belirledi. Ayrıca partinin TBMM İdare Amiri olarak Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın adını Meclis Başkanlığına bildirdi.

YAZI MECLİS’E GÖNDERİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından imzalanan yazıyla birlikte, Meclis Başkanlığına teslim edilen belgelerde Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için Gaziantep Milletvekili Atay’ın isimleri yer aldı.