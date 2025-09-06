MHP’nin Terörsüz Türkiye Hedefi Önemli

MHP’NİN MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMALARI

MHP’nin ‘Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik’ temasıyla düzenlediği ‘Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları’nın dördüncüsü Van’da gerçekleştirildi. Edremit ilçesindeki Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, Van, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak illerinden katılımlar oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve çeşitli milletvekillerinin yanı sıra MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve partililer de toplantıya katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın konuşmasında, Türkiye’nin 50 yıla yakın bir süredir terörle mücadele ettiğini belirtti. Durmaz, bu mücadelelerin güvenlik meselesinin ötesinde, milletin varlığına yönelik çok boyutlu bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Durmaz, “Terör örgütlerinin kanlı saldırıları yüzünden on binlerce vatan evladı şehit düşmüş, ocaklar sönmüş, anaların gözyaşları dinmemiştir” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YILMAZLIK

Türk milletinin terör karşısında asla yılmadığını, birlik ve kardeşliği koruma iradesini gösterdiğini ifade eden Durmaz, liderleri Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devlet iradesine dönüştürdüğü ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine değindi. Durmaz, bu hedefin terörün kökünü kazımayı ve huzuru kalıcı hale getirmeyi amaçladığını vurguladı. “Terör örgütüyle pazarlık yoktur, teröre verilmiş bir taviz yoktur” ifadesinde bulunan Durmaz, “Şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini incitecek hiçbir adım atılmamıştır” şeklinde ekledi.

HUKUK VE MİLLET İNSİYATİFİ

TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, terörle mücadelenin bir pazarlık süreci olmadığını, bunun bir hukuk ve millet inisiyatifi olduğunu ifade etti. Akçay, geçmişte yaşanan acıların ve kayıpların hatırlanması gerektiğini belirterek, “Bu acıları bir 40 yıl daha mı yaşayacağız?” diyerek terörün bölgeye verdiği zararları dile getirdi. Akçay, bu sürecin terörün tasfiye süreci olduğunun altını çizdi. “Verilen, teröre istismar alanı kalmaması için yekpare millet iradesidir” dedi.

BÖLGESEL BARIŞA KATKILAR

Akçay, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin yalnızca ülke için değil, bölgesel barış için de önemli olduğunu belirtti. Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte Suriye ve Irak’la ilişkilerin güçleneceğini vurguladı. Akçay, “SDG’nin suyu yokuşa akıtmaya çalıştığını görüyoruz” diyerek bu durumun Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğü açısından tehlikeli olduğunu ifade etti. “Türkiye yeni bir tarih yazmaktadır; terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye ve güçlü Türkiye artık bir hayal değil, hemen ulaşılabilecek bir hedeftir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.