MHP’nin Terörsüz Türkiye Vurgusu Güçlü

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ NETLİK KAZANDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, ülkenin terörsüz bir geleceğe ulaşmasının, terör örgütleriyle hiçbir pazarlık yapılmadan gerçekleşeceğine vurgu yaptı. “Şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini incitecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır” ifadesiyle bu sürecin kararlılığına dikkat çekti. MHP tarafından düzenlenen “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temalı “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” çerçevesinde Durmaz, Van’da toplantı gerçekleştirdi. Bu etkinlikte, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak illerinden gelen partililer bir araya geldi.

DEVLET İRADESİ VE MİLLİ BİRLİK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Durmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet iradesiyle “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın, milli birliği artırmanın ve kardeşliği pekiştirmenin önemli bir adıma dönüştüğünü belirtti. Durmaz, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak; terörün kökünü kazımayı, bu topraklarda huzuru ve güveni kalıcı kılmayı, Türk milletine karşı en büyük borç ve sorumluluk olarak görmekteyiz” dedi.

HUKUKSAL GEREKLER VE BİRLİK MESAJI

Genel Başkan Yardımcısı, “Terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir yerinde terör örgütüyle pazarlık yoktur. Anayasa’nın maddeleri üzerinde hiçbir tartışma bulunmamaktadır” dedi. Bahçeli’nin de belirttiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan herkesin hukukun karşısında eşit olduğunu hatırlatarak, “Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, duamız bir ve geleceğimiz de bir olacaktır Allah’ın izniyle” dedi.

KARDEŞLİK VURGUSU

Durmaz, bu toprakların kardeşlikle örtülü olduğunu vurguladı ve “Terörsüz Türkiye sürecini ajite etmeye çalışanlara” yanıt verdi. Yıllar içerisinde partilerinden ayrılan provokatörlere yönelik eleştirilerde bulunarak, geçmişteki deneyimlerin tekrar yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi. “Bugün tertiplediğimiz bu toplantımız yalnızca Van için değil, bölgedeki tüm kardeşlerimizin ortak sesi, ortak nefesi mahiyetindedir” şeklinde konuştu.