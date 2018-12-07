MHP o illerde aday çıkarmayacak

AK Parti ile yerel seçim ittifakına devam eden Milliyetçi Hareket partisi, Erzurum ve Denizli’de aday çıkarmaktan vazgeçti.

MHP, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için Denizli’de Ebru Leman Kalkan’ı, Erzurum’da ise Serdar Sevimli’yi aday göstermişti. MHP bu iki adayını geri çekti.

Bu hamle, MHP’nin bu iki ilde AK Parti adayına destek vereceği şeklinde yorumlandı.

AK Parti de Adana, Muğla, Osmaniye, Mersin, Aydın ve Manisa adaylarını henüz açıklamadı. AK Parti’nin bu illerde MHP’ye destek verilebileceği belirtiliyor.

TRT