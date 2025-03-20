MHP Palandöken KAÇEP İftarda Öğrencilerle Buluştu

İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Palandöken Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Başkanlığı, öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların birlikte iftar yaparak sosyal bağlarını güçlendirmesine olanak sağladı.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI

MHP Palandöken Kadın Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP), etkinlikle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Desteklerinden ötürü MHP Palandöken Başkanımız Abdullah Karaoğlu beyefendi ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız. Erzurum Asena Birimi İl Başkanı Hilal Hanım ve yönetimine ayrıca katılım sağlayan bütün öğrencilerimize teşekkür ederiz” denildi. Bu tür etkinliklerin, toplumda dayanışmayı artırmaya yönelik önemli bir hafta olduğu vurgulandı.