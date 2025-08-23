Haberler

MHP Samsun İl Başkanı Mucur, Katıldı

PARTİ TEMSİLCİLERİ BULUŞUYOR

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Tokat’ta gerçekleştirilen “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” etkinliğine katıldı. Mucur, il teşkilatının da bulunduğu bu programda yer aldıklarını ifade ederek, “Bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli beyefendinin talimatlarıyla Tokat’ta düzenlenen bu anlamlı buluşmada Samsun teşkilatımızla birlikte güçlü bir şekilde yer aldık” şeklinde konuştu.

BİRLİK VE KARDEŞLİK RUHU

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yapmış olduğu açıklamada, asırlık birlik ve sonsuz kardeşlik ruhuyla teröre karşı kenetlenmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Bu buluşmalar, terörizme karşı gösterilen kararlı duruşun önemini vurguladı.

