MHP, Siirt’te Buluşma Düzenledi

SIIRT’TE MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA BULUŞMASI DÜZENLENDİ

Siirt’te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı önderliğinde “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” programı gerçekleştirildi. Kaşıkçı, etkinliğe MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Ali Uçak ve Özmen Alp Erdemir ile MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi Alperen Özdemir’in yanı sıra kentteki bir kafede katıldı. MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez ve partililerin de yer aldığı bu toplantıda, basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaşıkçı, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temalı buluşmaların yarın Van’da bölge toplantısıyla devam edeceğini söyledi.

KAŞIKÇI’DAN KATILIM VURGUSU

Kaşıkçı, toplantıya Siirt’ten partililerin yanı sıra kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımını büyük önemle değerlendirdiklerini ifade etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM Grup Toplantısı’nda 22 Ekim 2024’te yapmış olduğu çağrıyı hatırlatan Kaşıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefinin kamuoyunda yankı bulduğunu belirtti. Terörün neden olduğu acılara değinen Kaşıkçı, “Terörsüz Türkiye” sürecinin bir an önce hayata geçmesini arzuladıklarını söyledi.

HERKESİN DESTEK VERMESİ GEREKİYOR

Kaşıkçı, sürecin başarılı olabilmesi için herkesin özveriyle çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. “Bugün bin yıldır birlikte yaşadığımız, önümüzdeki bin yılda da birlik ve beraberlik içerisinde kol kola, omuz omuza yaşayacaklarımızı en başta bölgeye, daha sonra tüm dünyaya göstermek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Programın ardından Kaşıkçı ve beraberindekiler, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, Siirt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Ayrıca kentteki şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiler.