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MHP Sivas Milletvekili Özyürek Muhtarlarla Toplandı

MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde bulunan köy muhtarlarıyla bir araya geldiği istişare toplantısını gerçekleştirdi. Ulaş Gölü Mesire alanındaki sosyal tesiste muhtarlarla bir araya gelen Özyürek, köylerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve muhtarların taleplerini dinledi.

KÖYLERİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Özyürek, köylerdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla muhtarlarla sürekli işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı. “Kapımız her zaman muhtarlarımıza açık. Onların sorunlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman onların yanında olacağız.” şeklinde çalışan muhtarların önemine işaret etti. Toplantıya, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Gökmen, Ulaş İlçe Başkanı Burhanettin Durak, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ve belediye meclis üyeleri de katılım gösterdi.

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