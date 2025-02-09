MHP Tarihi ve Türkeş’in Liderliği

1965’TE MHP’YE GEÇİŞ VE AMACIN DEĞİŞİMİ

Türkeş’in 1965 yılı itibarıyla Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Büyük Kurultay’ında Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından partinin adı 1969 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirilmiş ve amblemi “üç hilal” haline dönüşmüştür. Böylelikle MHP, Türk siyasi hayatında kendine yer edinmiştir. Partinin tüzüğünde, “Meşruiyeti milli irade olan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışıyla adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını tesis etmek; toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, yüce Türk Milletinin milli ve manevi değerleriyle tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak” gibi amaçlar yer almaktadır.

SEÇİMLERDEKİ İLK SONUÇLAR VE HÜKÜMETEDAHİL OLMA

MHP, 12 Ekim 1969 seçimlerinde yüzde 3’lük bir oy oranı elde ederek, kurucu lider Alparslan Türkeş’in Adana’dan milletvekili olmasını sağladı. 14 Ekim 1973 seçimlerinde ise parti yüzde 3,4 oy alarak 3 milletvekili çıkardı. Bu dönemde, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel’in Başbakanlığında kurulan birinci “Milliyetçi Cephe” hükümetine 2 bakanlık alarak dahil oldu. Türkeş, bu hükümette Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev yaparken, MHP’den Ankara milletvekili olan Mustafa Kemal Erkovan da Devlet Bakanı olarak görev aldı.