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Mhp, Tbmm Başkanvekili Celal Adan

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MHP MECLİS BAŞKANVEKİLİ VE İDARE AMİRİ GÖREVDEN ALDI

MHP, TBMM’nin 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan’ı belirledi. Ayrıca, TBMM İdare Amiri olarak Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın ismini Meclis Başkanlığına sundu.

BAHÇELİ’DEN RESMİ GÖNDERİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin imzasıyla Meclis Başkanlığına iletilen yazıda, Meclis Başkanvekili olarak belirlenen İstanbul Milletvekili Celal Adan ve TBMM İdare Amirliği için önerilen Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın isimleri belirtildi.

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