MHP Tekirdağ Toplantısında Birlik Vurgusu

TEKİRDAĞ’DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

MHP Tekirdağ İl Başkanlığı, “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” çerçevesinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapıldı. MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, burada yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin davetinin sivil toplum kuruluşlarına, şehit yakınlarına ve gazilere ulaştırılacağını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda yer alan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye’nin terör sorununu sona erdirmek için çalıştıklarını ifade etti. “Bizim buradaki amacımız terörsüz Türkiye gündemi oluşturmak” diyen Başkan, “Yaklaşık 50 yıldır bu terörle yatıp kalkıyoruz. Her ilçemizde, köyümüzde neredeyse şehidi olmayan yerimiz yok. Artık buna bir son vermek, bundan sonra yeni şehit ailelerimiz olmasın derdindeyiz” sözlerini kaydetti. Terörle mücadelede birlik olmanın önemine değinen Başkan, “Bir yılanın kuyruğu Türkiye’nin içinde ama başı dışarıda” diyerek uluslararası desteğin önemini vurguladı.

BİRİKİM VE GÜVENİN ÖNEMİ

Abdurrahman Başkan, Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi hedefini hatırlatırken, bu amacın gerçekleşmesi için toplumun birlik ve güven içerisinde hareket etmesinin gerekliliğini söyledi. “Birlik olmaktan başka çaremiz yok” ifadeleriyle tüm katılımcılara mesaj verdi. Toplantıya, MHP MYK Üyeleri Osman Gür, Mahmut Yalçın ve İlker Yücel de katılarak görüşlerini paylaştı.