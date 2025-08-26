MHP, Terörsüz Türkiye Fırsatını Vurguladı

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümüne yönelik bir yazılı açıklama yapıyor. Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecini ele alarak “Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir.” şeklinde görüş belirtiyor.

KARDEŞLİK HİSSİYATI VE GÜÇ BİRLİĞİ

Bahçeli, “Altın fırsatın” zayi edilmemesi gerektiğinin altını çizerken, “Coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir.” ifadesini kullanıyor. MHP lideri, bu bağlamda “Terörsüz Türkiye’nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuyor.