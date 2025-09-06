MHP, Terörsüz Türkiye Hedefini Vurguladı

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ HEDEF

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yaptığı açıklamada, “Hiçbir yerinde terör örgütüyle pazarlık ve teröre verilmiş bir taviz yoktur. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini incitecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır” dedi. MHP Genel Başkanlığı tarafından “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” temasıyla düzenlenen “Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” kapsamında, Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Van’da toplandı. Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmaya, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak’tan partililer katıldı. Toplantının başlangıcında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Durmaz, Parti Lideri Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşunu vurguladı.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Durmaz, Türkiye’nin terörle mücadele hedefinin milli birliği güçlendirmek, kardeşliği pekiştirmek ve milli ülküler etrafında kenetlenmek olduğunu belirtti. “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak; terörün kökünü kazımayı, bu topraklarda huzuru ve güveni kalıcı kılmayı, Türk milletine karşı en büyük borç ve sorumluluk olarak görmekteyiz” diyen Durmaz, Terörsüz Türkiye hedefinin terör örgütleriyle hiçbir pazarlık içermediğini yineledi. Anayasa’nın temel maddelerine ilişkin hiçbir tartışmanın olmadığını da ifade eden Durmaz, “Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, duamız bir ve geleceğimiz de bir olacaktır Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK MAYASI

Bu toprakların kardeşlik mayasının olduğunu vurgulayan Durmaz, Terörsüz Türkiye sürecini hedef alanlarla ilgili sert ifadeler kullandı. “Buradan, Liderimizin aldığı inisiyatifle başlayan Terörsüz Türkiye sürecini ajite etmeye çalışan siyaset simsarlarına, hadsizlere ve geçmişte partimizden giden provokatörlere sesleniyorum” dedi. Bu tür insanların geçmişte bulunduğu partiden, kutlu ocağımızdan feyz almış olsaydı, bu günlerde Türk milletinin birliği ve kardeşliği için mücadele etmiş olabileceklerini belirtti. Durmaz, bugün düzenlenen toplantının, bölgedeki tüm kardeşlerin ortak sesi olduğunu söyledi.