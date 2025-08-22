MHP, Terörsüz Türkiye Sürecine Dair Destek Veriyor

TERÖR ÜZERİNE YENİ STRATEJİLER

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye’nin terörden arındırılması için hayata geçirilen ‘Terörsüz Türkiye’ süreci konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Amasya’da parti yöneticileriyle beraber Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi’ni ziyaret eden Kılıç, bu süreçte halkın verdiği desteğin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “Halkımız bu konuda bize çok büyük destek veriyor. Halkımızdan tam destek aldık. Bu desteğin devam edeceğine yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ İÇİN KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terörü sona erdirmek amacıyla başlattığı sürecin ne kadar önemli olduğunu belirten Kılıç, “Biz MHP ve Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yolda sonuna kadar götüreceğiz. En kısa zamanda başarıya ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi. Kılıç, sürecin sonuna kadar kararlılıkla ilerleyeceğini ifade ederek, “Bütün dünyanın gözü önünde PKK tarafından silahlar da bırakıldı, ilan edildi ve gösterildi. Bundan sonraki süreçte de bizler bunun sonuna kadar takipçisi olacağız” diye ekledi.

Kılıç, Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasının önemine de dikkati çekti. Teröre harcanan kaynakların, gençlere ve çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak amacıyla kullanılmasını istediklerini belirtti. “Artık evlere ateş düşsün istemiyoruz. Gazilerimiz olsun istemiyoruz. Bölgenin huzur içinde olmasını istiyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Ziyaret sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Ahmet Ünverdi de, “Terörün bitmesi demek Türkiye’nin güçlü bir ülke haline gelmesi ve zenginleşmesi demektir” sözleriyle Kılıç’a teşekkür etti.