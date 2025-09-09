MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TOKİ Konutlarını Ziyaret Etti

YÜCEL BULUT’TAN TOKİ KONUTLARINA ZİYARET

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Yeşilyurt ilçesinde inşasına başlanan TOKİ konutlarını ziyaret etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunan Bulut, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. TOKİ konutlarının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Bulut, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Muhsin Yılmaz ile birlikte büyük mücadeleler verip özverili çalışmalarımız sonucunda ilçeye kazandırmış olduğumuz TOKİ konutlarımızın çok şükür inşasına başlandı.” dedi.

İKİNCİ ETAP KONUT GÖRÜŞMELERİ

2022 yılında yapılan başvuru sonucunda 198 konutun Yeşilyurt ilçesine kazandırılmasına karar verildiğini söyleyen Bulut, “Bu 198 konutun içinde 180 tane hak sahibine başvuruları karşılığında tahsisi yapıldı. 180 hak sahibinden geriye kalan 18 daire için yüz kişiyi aşkın bir başvuru olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı. Bu durumun ardından Yeşilyurt için ikinci etap TOKİ konutlarının yapılması gerektiğini belirten Bulut, “Bu yüzden Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz Bey’le beraber defalarca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde inşallah 198 konuta ek ikinci etabın da inşasına en kısa sürede başlanılacak.” dedi.

330 DAİRELİK YENİ PROJE

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, gelecek projeyle ilgili olarak, “330 dairelik bir TOKİ konutlarını Yeşilyurt ilçemize kazandıracağız. Şimdiden ilçemize ve sizlere hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.