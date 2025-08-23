MHP, Tokat’ta Milli Birlik Buluşması Düzenledi

MİLLİ BİRLİK VE KARDENŞİLİK VURGUSU

MHP’nin “Terörsüz Türkiye için” temasıyla Tokat’ta gerçekleştirdiği Milli Birlik ve Dayanışma Buluşması, milli birlik ve kardeşlik mesajlarıyla dolu bir etkinlik oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), “Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik” sloganıyla düzenlediği toplantıda, Tokat’ın yanı sıra Amasya, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas ve Yozgat illerinden katılımcıları ağırladı. Etkinlik, Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında güçlü bir birliktelik hissi ortaya çıktı.

GELECEK İÇİN BİR DEVLET PROJESİ

Programda bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, “Genel başkanımızın terörsüz Türkiye sürecini bir devlet projesi olarak gündeme getirmesinin temeli, büyük Türkiye hedefidir. Bu hedef, Misak-ı Milli’ye dayanan bütün kardeşlerimizi, coğrafyamızda kan döken uluslararası güçlere yem etmemek içindir. Bugün çok konuşmak istemiyorum ama kalbimiz dolu. Yaklaşık 2 milyona yakın gencimiz, ailelerden ve milli değerlerden uzak bir şekilde Orta Doğu’da savaşmakta. Eğer bu gençleri dijital imparatorlukların eline bırakırsanız, coğrafyanızda huzur ve gelecekten bahsedemezsiniz. Genel başkanımız, gelecek 50 yılın ve yüz yılın projesini bizlere bırakıyor. Lütfen bunun değerini bilelim” diye belirtti.

KARDEŞLİĞİN YANKILARI

MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç ise, “Bugün liderimizin talimatlarıyla, yüzyılların irfanına kulak vererek Tokat’tan tüm Türkiye’ye; hatta tüm Türkistan’a ve dünyaya sesleniyoruz. Tokat’tan yükselecek bu ses, milletin ve vatanın sesi olacaktır. Bu ses, bin yıllık kardeşliğimizin yankısıdır. Bu ses, terörsüz Türkiye için milli birlik ve dayanışmanın sesi olarak yankılanacak. Tokat’tan doğacak milli ruh, ülkemizin her köyüne, sokağına, ocağına kadar ulaşacak. Bu birlikteliği sağladığınız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.