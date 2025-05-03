Mhp Üyesi Özdemir’in Annesi Defnedildi

VEFATLAR ANI

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Bulduk Özdemir’in hayatını kaybeden annesi Hanife Özdemir ile Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu’nun vefat eden kayınpederi Mehmet Kemal Karaman, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Özdemir ve Karaman için Gölbaşı Mezarlık Camisi avlusunda bir tören gerçekleştirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrasında cenazeler, Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Törene MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve birçok vatandaş yer aldı.