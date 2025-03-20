MHP ve CHP Bayramlaşmada Buluşmadı

SÜREÇ BAŞLATIYOR

Öcalan’a yaptığı çağrı ile “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis açılışında CHP’lilerin elini sıkmama tavrıyla dikkat çekti. Bahçeli’nin bu duruşu, partinin Ramazan Bayramı bayramlaşmasına da yansıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2025 Pazartesi günü, partiler arası bayramlaşma programını duyurdu.

BAYRAM ZİYARETİ PROGRAMI

Açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM), Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025’te MHP’yi saat 10.35’te ziyaret edeceği belirtildi. Daha önce DEM Parti’ye ambargo uygulayan MHP, bu Ramazan Bayramı için ambargosunu kaldırarak ilk kez ziyaretlerde bulunmasını kabul etti. MHP, DEM’nin yanı sıra Demokratik Sol Parti (DSP), AK Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile de bayramlaşacak.

MHP, Ramazan Bayramı için DEM Parti’ye kapıyı açarken, ana muhalefet partisi CHP’ye ise kapıyı kapatıyor. MHP ile CHP arasında bu bayramda karşılıklı ziyarette bulunulmayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdemir, CHP ile görüşmeme kararı aldıklarını vurgulayarak Fırat’ı eleştirdi. Özdemir paylaştığı mesajda şunları ifade etti: “Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyoruz.”