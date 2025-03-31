MHP ve DEM Parti Bayramda Buluştu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI VE GÖRÜŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısının ardından, DEM Parti ile MHP heyetleri iki kez görüşme gerçekleştirdi. Bu sefer, bayramlaşma programında bir araya geldi. MHP’li bir heyet, DEM Parti’yi ziyaret ederken, DEM Partili bir heyet de MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

DARGINLIKLARIN GİDERİLMESİ VE DOSTLUK

MHP’li İsmet Büyükataman, “Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz” diye belirtti.

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