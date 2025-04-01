MHP’yi İlk Kez Gelecek Partisi Ağırladı

Milletvekili Sema Silkin Ün’den Bayram Ziyaretleri

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ankara’daki Gelecek Partisi Genel Merkezinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli siyasi partilerin temsilcilerini ağırladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman liderliğindeki heyet, ilk kez bayramlaşma amacıyla Gelecek Partisi Genel Merkezine geldi. Bu buluşmada, MHP ile bayramlaşma gerçekleştirildi.

Siyasi Partilerin Birliktelik Mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti, DEM Parti, Büyük Birlik Partisi (BBP), HÜDAPAR, Zafer Partisi, Demokratik Sol Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi ve Milli Yol Partisi gibi çok sayıda partinin temsilcileri bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi. Ün, bayram ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, “Bayram, geçici olanın perdesinde kalıcı olanı görme günüdür: vatanı, kardeşliği, sadakati” dedi.

Farklı Siyasi Partiler Bir Arada

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile MHP MYK Üyesi Şahin Kartal ve Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Esma Özdaşlı’nın katılımıyla bayramlaşma gerçekleştirdikten sonra, Saadet Partisi, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEVA Partisi ve DEM Parti gibi diğer siyasi yapıların temsilcilerini de ağırladı. Toplantılara katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Utku Reyhan gibi isimler, bayramlaşmanın önemine değindiler.

Siyasi Dayanışma ve Demokrasi Vurgusu

Ziyaretlerin, Türkiye’deki siyasi ilişkilerde dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları, DEM Parti Sözcüsü ve diğer siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşmeler, siyasi birlikteliğin önemine dikkat çekti. Milletvekili Sema Silkin Ün, “Genel merkezimizde siyasi partilerimizin temsilcileriyle bayramlaştık. Ev sahipliğimde yapılan bayramlaşmalar Ramazan Bayramının ruhuna uygun, birlik ve beraberlik içinde bayrama erişmenin huzuru ve mutluluğuyla yapıldı” ifadelerini kullandı. Ün, ayrıca tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı ve nice bayramlara ulaşmak için dua etti.