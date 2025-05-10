MHP Yurdakul, “Özel Bireyler, Asli Unsur” Dedi

MİLLETİMİZİN ASLI UNSURU OLARAK GÖRÜYORUZ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, özel bireyler ve ailelerini toplumun dışında bir istisna olarak değil, “milletimizin asli unsuru” olarak tanıdıklarını açıkladı. MHP, Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde parti genel merkezinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte söz alan Yurdakul, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Önce Ülkem ve Milletim” vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek engelli vatandaşların toplumda yalnız olmadığını vurguladı. Yurdakul, Bahçeli’nin, “Engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukların kaldırılması, onların toplumsal hayata tam ve eşit katılımı, bir insanlık vazifesidir; aynı zamanda sosyal adaletin bir gereğidir” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, Milliyetçi Hareket Partisi’nin özel bireyler için çeşitli alanlarda kalıcı çözümler üretme kararlılığını ifade etti.

ENGELLİ OLMAK BİR FARKLILIKTIR

Yurdakul, engelli bireylerin milletin önemli bir parçası olarak tanınması amacıyla bir araya geldiklerini vurguladı ve “Engelli olmak bir kusur değil, bir farklılıktır” ifadesini kullandı. Bu farklılığın bir eksiklik değil, “bir mücadele biçimi” olduğuna dikkat çeken Yurdakul, bu mücadelenin yalnızca bireylere değil, tüm millete ait olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların fiziksel ve zihinsel engellerle mücadele ettiğini belirten Yurdakul, “Mücadelemiz sadece rampalarla, asansörlerle sınırlı değildir. Mücadelemiz aynı zamanda gönüllerdedir. Önyargıları kırmak, dışlayıcı dili ortadan kaldırmak ve şefkati sistemli hale getirmek zorundayız” dedi.

KAMU KURULUŞLARINA ÇAĞRI

Yurdakul, engelli bireylerin istihdamının ve sosyal hayata katılımlarının bir memleket meselesi olduğunu belirtti. Engelli bireylerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının kendilerine tahsis edilmesi gerektiğini ve ihtiyaç halinde yaşamalarını sürdürebilecek mekanların ücretsiz sağlanması gerektiğini ifade etti. “Özel sektör kuruluşlarımızı, engelli istihdamı için hassasiyet göstermeye, kamu kuruluşlarımızı da engelli personel kontenjanlarını artırmaya ve mevcut boş pozisyonları ivedilikle doldurmaya davet ediyoruz” şeklinde konuşan Yurdakul, özel bireylerin yanındayız mesajını yineledi.