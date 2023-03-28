MHP’de 1894 başvuru inceleniyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nde oluşturulan komisyonlarda başvurusu kabul edilen 1894 aday adayının belgelerinin incelendiği duyuruldu.

MHP’de milletvekili aday adaylığı için 4 bin 693 kişi başvurdu. Başvuruların 1894’ü kabul edildi. Partide milletvekili aday listeleri merkezi yoklama ile belirlenecek. 21 Mart’tan bu yana MHP kurmayları listeler üzerinde çalışıyor.

Aday adaylığı başvuruları öncelikle Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı’ndaki hukukçular tarafından gözden geçiriliyor. Aday adaylarının adli sicil kaydına, özgeçmişlerine ve öğrenim durumlarına bakılıyor.

Bu safhanın ardından başvuru dosyaları Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında kurulan, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile Mustafa Kalaycı ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman’ın da yer aldığı komisyona gönderiliyor.

‘Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu’, aday adaylarının müracaatlarını hukuki yönden ve parti ilkeleri açısından ele alıyor.

Komisyon, milletvekili aday adaylarının referanslarını da değerlendiriyor.

Liste 9 Nisan’da teslim edilecek

Çalışmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sunulacak. 600 kişilik aday listesi, 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.