MHP’de bir büyükşehir adayı daha açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Deniz Depboylu açıklandı.

MHP’de, 31 Mart 2019 yerel seçimi için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayının, Germencik Belediye Başkanı MHP’li Ümmet Akın olduğu açıklandı. Parti binasında yapılan aday açıklama toplantısına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı MHP’li Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı MHP’li Gürşat Kale ile çok sayıda partili katıldı.

Partililer salona sığmayınca bina dışına konulan hoparlörden konuşmalar dinlendi. Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamını ileterek, başladığı konuşmasında, “MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ümmet Akın’dır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Gazamız mübarek olsun” dedi. Başkan Akın ise “26 ay önce bu yola çıktık. Bu zaman içinde Aydın’ı karış karış gezdik. Sorunları yerinde gördük ve inceledik. Projelerimizi şimdiden hazırladık. Seçimi kazanacağız, buradan söz veriyoruz. Aydın’a hizmet için geliyoruz” dedi.

HABERTURK