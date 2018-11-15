MHP’de adaylar belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bugün yerel seçimlerde yarışacak bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli’yi aday gösterecek

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durmaz’ın düzenlediği basın toplantısında bazı belediye başkanlarının isimleri duyuruldu.

Buna göre; MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Bartın Belediyesi Cemal Akın, Isparta Belediyesi Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediyesi Kadir Kara, Karabük Rafet Vergili, Polatlı Belediyesi, Mürsel Yıldızkaya, Etimesgut Belediyesi Enver Demirel, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli’yi aday gösterecek.

TRT