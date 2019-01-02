MHP’de Samsun depremi

Milliyetçi Hareket Partisi’nde deprem yaşanıyor. İttifaka aykırı davranışları nedeniyle MHP Yönetimi, Samsun Milletvekili Erhan Usta’yı sevk edildi, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de görevden ayrıldı.
MHP’de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın ise Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da Merkez Disiplin Kurulu’na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır” dedi.
TRT