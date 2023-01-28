MHP’de Sinan Ateş istifası

MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz, Sinan Ateş cinayeti sonrası partisinin izlediği tutuma tepki göstererek istifasını açıkladı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da bir silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP yönetiminin tutumu parti teşkilatında tepkilere neden oldu. MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Tuğçe Karadeniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

“Ülkenin başkentinde alçakça ve pervasızca işlenen ve iki küçük kız çocuğunu yetim bırakan cinayet sonrasında yaşanan olaylar ile mensubu olduğum partinin takındığı tutumu vicdanen kabul etmem mümkün değildir.

Cinayet gününden bugüne kadar bize yakışan duruşun sergilenmesini umut ederek sabırla bekledim. Ancak bu süreçte yetkili kişilerin beyanatları ve tutumları dolayısıyla bu bekleyişin beyhude olduğuna kanaat getirdim.

Tüm bu nedenlerle vicdan sahibi bir insan, hukukçu ve Türk milliyetçisi kimliğimin gereği olarak mensubu olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğinden ayrılmış bulunmaktayım.”