MHP’den açıklama: Çirkin oyunlara gelmeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin çirkin oyunlara gelmeyeceğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada “MHP’nin siyaset sahnesindeki yapıcı rolünü ve millet nezdindeki itibarını hazmedemeyen çevrelerin, son günlerde yaşanan bazı hadiseleri bahane ederek partimiz aleyhinde bozgunculuk krizlerine girdiği gözlemlenmektedir” dedi.

MHP’ye itibar suikastı yapıldığını savunan Yalçın şöyle devam etti: “Partimize ve mensuplarımıza akla hayale gelmedik asılsız suçlamalar yöneltilmekte, hakkımızdaki alçakça ithamlar birbirini kovalamaktadır. Zaman, MHP’nin davasında ve politikalarındaki haklılığını gösterecektir. Yeri ve zamanı geldiğinde konuşur; fitne erbabını susturmasını biliriz. Vakti geldiğinde Hazreti Ali’nin kılıcı Zülfikar olur; şer güruhunun zehir saçan dillerini kesip bozguncuların boynunu koparırız. MHP’ye oyun kurmaya çaba gösterenler ziyandadır. MHP camiası; kirli tezgahlara düşmeyecek, çirkin oyunlara gelmeyecektir.”