MHP’den açıklama: HDP kapatılmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, HDP’nin kapatılması gerektiğini belirtti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, HDP’yi meşru bir parti olarak görmediklerini ve Meclis’te olmaması gerektiğini belirterek, “Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır, HDP kapatılmalıdır” dedi.

MHP Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, ‘Adım Adım 2023 İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ düzenledi. Tarihi Maraş Kalesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Merkez Disiplin Kurulu Başkanvekili Niyazi Paksoy, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Emrah Satıcı ile sivil toplum örgütleri temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

MHP MYK üyesi Abdullah Bahadır Alperen, 2023 seçimlerinin hak ile batıl arasında geçeceğini öne sürerek “Zillete ve unsurlarına verilecek her oy, bu memleketimizi 2023 yılından sonra felakete sürüklemesine neden olabilecek oylardır.”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise HDP’nin terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiğini bu nedenle de kapatılması gerektiğini ifade etti. Aycan, “Zaten HDP’yi meşru bir parti olarak görmüyoruz. Genel Başkan’ımızın liderliğinde sürekli söylediğimiz şudur, HDP meşru bir parti değildir. Terör örgütü tarafından yönetilen bir partidir, asla da Meclis’te olmaması gerekir. Defalarca bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve bununla tarafımızı net bir şekilde ortaya koyduk. HDP asla TBMM’de olmaması gerekir. Şimdi bazıları diyor ki ‘HDP’yi kapatırsanız ne olur?’ Ben bunun hesabını yapmam. Eğer teröre bulaşmışsa kim olursa olsun gerekli cezayı almalıdır. Parti de kapatılmalıdır. Bu anayasal hükümdür. Aynı zamanda dillerine doladıkları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de söylediği budur, eğer bir parti terör örgütünü kınamıyorsa, terör örgütüyle birlikte hareket ediyorsa bu partinin kapatılması gerekir hükmü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hükmüdür. O zaman Anayasa Mahkemesi’ni Genel Başkan’ımızın söylediği gibi tekrar uyarıyoruz. Anayasa Mahkemesi görevini yapmalıdır, HDP kapatılmalıdır” dedi.