MHP’den Akşener’e tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in sözlerine tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir hainin sözde Kürdistan beyanı karşısında gösterdiği cebin ve ürkek tavır, ucuz oy beklentilerini açık eden siyasi çapsızlık ve aczin trajik bir örneği olmuştur.” ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener’in, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda MHP’ye yönelik kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Son kamuoyu yoklamalarına göre MHP ve Cumhur İttifakı karşısında bocalayan “şer ittifakı”nın seçim kazanma şansının olmadığının ortaya çıktığını belirten Yalçın, böylelikle Akşener’in başbakanlık umutlarının bir başka bahara kaldığının şimdiden kesinleştiğini dile getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şunları kaydetti:

“İP müdiresi ve çavuşları yurt gezileri sırasında gittikleri her yerde tepkiyle karşılanmaktadır. Kendisinin hırçın ve saldırgan bir tavır içine girmesi, biraz da yaşadığı bu hayal kırıklığındandır. Müdire Akşener’in, İçişleri Bakanlığı döneminde 28 Şubatçı paşalar cuntasıyla iş birliği ettiği, kendisine verilen emirleri ‘paşa paşa’ yerine getirdiği anlaşılmıştır.

O dönemde millet adına direnmek yerine bir korkak gibi kafasını kuma gömerek vesayetçi ve evet efendimciliğe razı olan müdire Akşener’in, kağıttan bir kahraman olduğu ortaya çıkmıştır.”