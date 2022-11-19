MHP’den Amerika’ya sert tepki

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan, Türkiye’ye dışarıdan yönelen terörizm eylemlerinde, ABD’nin uzunca bir süredir devlet destekli terörizm kavramına uygun bir şekilde hareket ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

Özarslan, “Himaye, fiilî destek ve müsamaha yoluyla ABD, açıkça PKK-YPG ile ortaklık tesis etmiştir. Bu durumda, ABD destekli PKK-YPG terörizmi, uluslararası hukukun temel bir ilkesi olan ‘ülke bütünlüğüne ve siyasî bağımsızlığa saygı’ ilkesini açıkça ihlâl etmektedir. ABD, uluslararası hukuk açısından sorumludur” ifadelerini kullandı.