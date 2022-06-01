MHP’den gençler için çalışma

Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Türk gençliğine yönelik bir çalışma başlattı. “Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez” temalı çalışma kapsamında aile kavramı ile ata-evlat ilişkisine vurgu yapılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile “Kuşaklar Değişse de Karar Değişmez” temalı çalışma başlatıldı, görseller ve sloganlar hazırlandı.

Devlet Bahçeli’nin gençlerle fotoğraflarının yer aldığı kısa videolar MHP’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

MHP gençler için çalışma başlattı

Birlik-beraberlik ve aile kavramları ile ata-evlat ilişkisine vurgu yapılan çalışma, partinin 2023’teki seçimlerde Türk gençliğine vereceği mesajları içeriyor.