MHP’den iddialı 2023 mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan, MHP’nin siyasi tarihindeki en yüksek oyu alacağını söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te, geçmişte aldığı oyun üstünde oy alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisi de tarihinde aldığı en yüksek oyu alarak siyasi mücadelesini devam ettirecektir.” dedi.

MHP Şişli İlçe Başkanlığınca Şişli Öğretmenevinde düzenlenen “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023” temalı toplantıya katılan TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Adan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Adan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin baskılara ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir ülke olduğunu belirtti.

MHP’nin Türkiye’de devletin ve milletin teminatı olarak siyasi mücadelesini devam ettirdiğini dile getiren Adan, televizyonlarda gündem oluşturanların, ülkenin ana meselesinden uzak konuları konuşarak, milletin gerçek gündemi tartışmasının önüne geçtiğini söyledi.

TSK’nın Türkiye’ye yönelik tehdit ve saldırılara karşı sınır ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlara değinen Adan, “Afrin’de 8 bin silahlı insan var. Bu 8 bin kişinin silahlanmasının bir tek gerekçesi var, Türkiye’yi vurmak. Orada hendekler var, birtakım tedbirler alınmış, bombaların bile zarar vermeyeceği kuvvette hendekler açılmış. Hemen yanı başımızda bu hendeklerin ve silahların oluşmasına sebep nedir? Türkiye’yi bölmek. O dönem Halkın Demokrasi Partisi diye ifade edilen bölücü bir partinin milletvekili ‘PKK öyle güçlü bir örgüttür ki sizi tükürüğünde boğar. Türk Silahlı Kuvvetlerini boğar’ diye alçakça bazı ifadeler kullanıyordu. Türkiye Afrin’e girme kararı aldı. Hafızanızı canlı tutun, ‘Afrin’de ne işimiz var’ diyenlerin Türkiye’de iktidar olmaya hakkı var mı? Girdik, Türk askeri, Anadolu çocukları, ismini Peygamber efendimizden alan Mehmetçikler girdiler ve orayı temizleyip attılar. Eğer Afrin’e o gün Türkiye girmemiş olsaydı bugün bu toplantıyı şu anda yapamazdık.” ifadesini kullandı.